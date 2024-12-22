Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

Укрпочта выпустила новую марку в честь победы боксера Александра Усика, фото

09:49, 22 декабря 2024
Почтовая марка получила название «Усик – Мир любит сильных».
Укрпочта выпустила новую марку в честь победы боксера Александра Усика, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Укрпочта выпустила новую почтовую марку, посвященную победе украинского боксера Александра Усика в бою-реванше против британца Тайсона Фьюри. Об этом сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский.

«Поздравляем Александра Усика с победой! Лучший! Ну, а команду Укрпочта – с еще одной маркой, предсказавшей победу. Цена на марку USYK. Мир любит сильных пересматривать не будем, но уверен, что с сегодняшнего дня она для каждого украинца будет дороже, чем память об этой победе!» - говорится в сообщении Смелянского.

На марке художник из Днепра Сергей Техов изобразил Усика во время развертывания флага Украины. Тираж марок составляет 420 тысяч.

Ранее сообщалось, что абсолютный чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик после победы в бою-реванше против Тайсона Фьюри поднял над головой настоящую саблю Ивана Мазепы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Александр Усик Укрпочта бокс почта

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Жалобщик и карательный орган в одном лице: какие нарушения были допущены Третьей дисциплинарной палатой ВСП по делу экс-главы ОАСК?

По этому делу жалобщик после назначения парламентом членом ВСП выступает в роли «судьи над судьями», а докладчиком является бывший прокурор – соответствует ли это выводу Консультативного совета европейских судей по применению дисциплинарной ответственности судей.

Верховная Рада рассмотрит законопроект об устранении ограничений сроком командировки судьи в другой суд

В парламенте зарегистрированы два законопроекта, касающиеся регулирования порядка командировки судей.

Автоматическая передача данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе может заработать уже в феврале 2025 года

Минобороны обещает запустить автоматическую передачу данных из медицинских учреждений о годности уже в феврале 2025 года.

В новый Реестр военнослужащих внесут данные о членах их семей и оцифрованный образ лица

Принятый парламентом закон предусматривает, что в Реестр военнослужащих попадут данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки.

За нарушение запрета на отождествление адвоката с клиентом будут штрафовать до 5100 грн – законопроект

Члены парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности предлагают закрепить в КУоАП и Уголовном кодексе действенные гарантии защиты адвокатов от неправомерного вмешательства, в частности путем штрафа за отождествление в медиа или общественными организациями адвоката с клиентом.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області