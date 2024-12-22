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Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули чемпіона світу

08:00, 22 грудня 2024
Олександр Усик переміг у реванші Тайсона Ф'юрі та захистив титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO в надважкій вазі.
Олександр Усик вдруге переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули чемпіона світу
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Український боксер Олександр Усик здобув перемогу у другому поєдинку з британцем Тайсоном Ф’юрі та захистив титули чемпіона світу WBC, WBA та WBO в надважкій вазі.

Двобій відбувся у ніч на 22 грудня в столиці Саудівській Аравії Ер-Ріяді.

Бій-реванш, який пройшов на Kingdom Arena, тривав усі 12 раундів.

Поєдинок завершився одностайним рішенням суддів — 116:112 на користь Усика. Штучний інтелект, який працював четвертим арбітром і не впливав на рішення, дав перевагу Усику 118:112.

«Я переміг. Сьогодні важливий день для мене — мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: "Тату, ти наступний". Я відповів їм: "Гаразд"», – сказав Усик після перемоги.

Боксер присвятив перемогу своїй мамі, Надії Петрівні, і «всім матерям України». Першу перемогу над Фʼюрі він присвятив своєму батькові.

Він також виніс на ринг шаблю Івана Мазепи XVII століття.

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Олександр Усик бокс

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