Практика судов
  1. В Украине
  2. / Общество

Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира

08:00, 22 декабря 2024
Александр Усик победил в реванше Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира WBC, WBA и WBO в тяжелом весе.
Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский боксер Александр Усик одержал победу во втором поединке с британцем Тайсоном Фьюри и защитил титулы чемпиона мира WBC, WBA и WBO в тяжелом весе.

Поединок состоялся в ночь на 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Бой-реванш, прошедший на Kingdom Arena, длился все 12 раундов.

Поединок завершился единогласным решением судей – 116:112 в пользу Усика. Искусственный интеллект, работавший четвертым арбитром и не влиявший на решение, дал преимущество Усику 118:112.

«Я победил. Сегодня важный день для меня – мои сыновья победили также в своих поединках в дзюдо. Они сказали мне: «Папа, ты следующий». Я ответил им: «Ладно», – сказал Усик после победы.

Боксер посвятил победу своей маме, Надежде Петровне, и «всем матерям Украины». Первую победу над Фьюри он посвятил своему отцу.

Он также вынес на ринг саблю Ивана Мазепы XVII века.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Александр Усик бокс

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Подсудность дел Дружковского городского суда изменена, но судьи окончательно поссорились

Коллектив суда, состоявший как из «коренных» судей, так и из командированных, не смог найти общий язык в вопросе изменения территориальной подсудности.

Осужденным разрешат выезжать за пределы исправительных колоний – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий предоставление разрешения на кратковременный выезд с учетом последней имеющейся оценки поведения осужденного.

Государственная аудиторская служба не имеет права вмешиваться в деятельность судов – Высший совет правосудия

Высший совет правосудия признал, что деятельность Государственной аудиторской службы может иметь негативные последствия для судебной власти и привести к конфликту интересов.

Количество зачетных баллов для адвокатов при повышении квалификации будет зависеть от сложности лекций

Изменения в Порядок повышения профессионального уровня адвокатов предполагают, что количество баллов за участие в мероприятии, в частности, прослушивании лекции, кроме продолжительности теперь будет учитывать критерий сложности.

Пятилетний срок – это единственный установленный срок, на который избирается руководитель учреждения высшего образования – Верховный Суд

Верховный Суд высказался о порядке исчисления срока пребывания лица в должности ректора университета.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду