Александр Усик во второй раз победил Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира

Александр Усик победил в реванше Тайсона Фьюри и защитил титулы чемпиона мира WBC, WBA и WBO в тяжелом весе.

Украинский боксер Александр Усик одержал победу во втором поединке с британцем Тайсоном Фьюри и защитил титулы чемпиона мира WBC, WBA и WBO в тяжелом весе.

Поединок состоялся в ночь на 22 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Бой-реванш, прошедший на Kingdom Arena, длился все 12 раундов.

Поединок завершился единогласным решением судей – 116:112 в пользу Усика. Искусственный интеллект, работавший четвертым арбитром и не влиявший на решение, дал преимущество Усику 118:112.

«Я победил. Сегодня важный день для меня – мои сыновья победили также в своих поединках в дзюдо. Они сказали мне: «Папа, ты следующий». Я ответил им: «Ладно», – сказал Усик после победы.

Боксер посвятил победу своей маме, Надежде Петровне, и «всем матерям Украины». Первую победу над Фьюри он посвятил своему отцу.

Он также вынес на ринг саблю Ивана Мазепы XVII века.

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