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В Магдебурге среди пострадавших от нападения на рождественской ярмарке есть украинка

21:14, 21 декабря 2024
Женщина находится в тяжелом состоянии в одной из немецких клиник.
В Магдебурге среди пострадавших от нападения на рождественской ярмарке есть украинка
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В немецком Магдебурге украинка пострадала от нападения на рождественской ярмарке. Об этом сообщили в МИД Украины.

Как утверждается, женщина 1972 года рождения.

«Она находится в тяжелом состоянии в одной из немецких клиник. Посольство Украины в ФРГ и наши консулы в связи с клиникой и оказывают необходимую помощь», - отметили в МИД.

Как ранее сообщалось, в городе Магдебург на рождественской ярмарке водитель темного BMW въехал в толпу людей. Мужчину сразу задержала полиция.

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Германия

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