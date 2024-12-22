Правительство ввело льготные тарифы на электроэнергию для отдельных категорий потребителей

Для ряда жителей многоквартирных домов установят фиксированные льготные тарифы за электроэнергию.

Правительство обязало энергетические компании вводить при определенных условиях льготные фиксированные тарифы на электрическую энергию для бытовых потребителей, проживающих в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения или системы автономного теплоснабжения, которые используют любые виды энергоносителей кроме электрической энергии.

Об этом сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров внес изменения в приложение 3 «Фиксированные цены на электрическую энергию для бытовых потребителей» в Положение о возложении специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общеобщественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии.

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