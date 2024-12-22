Уряд запровадив пільгові тарифи на електроенергію для окремих категорій споживачів

Для низки мешканців багатоквартирних будинків встановлять пільгові фіксовані тарифи за електроенергію.

Уряд зобов’язав енергетичні компанії запроваджувати за певних умов пільгові фіксовані тарифи на електричну енергію для побутових споживачів, які проживають в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання, які використовують будь-які види енергоносіїв, крім електричної енергії.

Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет Міністрів вніс зміни у додаток 3 «Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів» до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

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