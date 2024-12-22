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Уряд запровадив пільгові тарифи на електроенергію для окремих категорій споживачів

07:54, 22 грудня 2024
Для низки мешканців багатоквартирних будинків встановлять пільгові фіксовані тарифи за електроенергію.
Уряд запровадив пільгові тарифи на електроенергію для окремих категорій споживачів
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Уряд зобов’язав енергетичні компанії запроваджувати за певних умов пільгові фіксовані тарифи на електричну енергію для побутових споживачів, які проживають в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання або системи автономного теплопостачання, які використовують будь-які види енергоносіїв, крім електричної енергії.

Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет Міністрів вніс зміни у додаток 3 «Фіксовані ціни на електричну енергію для побутових споживачів» до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії.

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Кабінет Міністрів України пільги електроенергія світло

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