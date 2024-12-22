Полярники на станції «Академік Вернадський» розчистили сніговий «портал» до океану, відео

Щоб прокласти шлях до океану довелося добре попрацювати, в деяких місцях висота рову доходила до 2,3 м.

Скріншот: Національний антарктичний науковий центр

Українські полярники показали, як розчищали прохід від станції «Академік Вернадський» до другого причалу «джеті», який здебільшого використовують в літній сезон (а в Антарктиці зараз літо), коли в експедиції значно збільшується кількість морських виїздів.

«За довгу зиму дорогу до “джеті” сильно завалює снігом. І хоча цьогоріч в районі “Вернадського” не було рекордних снігопадів, все одно треба було добряче попрацювати, щоб прокласти шлях до океану», - розповіли на станції.

Як зазначається, переважно висота рову становить 1,9 м, а в деяких місцях доходить до 2,3 м. Довжина снігового «порталу» – близько 40 м.

Всю цю дорогу полярники розчищали власноруч, адже снігозбиральна техніка в умовах такої висоти снігу і нерівного скелястого ґрунту не працює.

Процес зайняв не один день, і в ньому брала участь вся команда – і полярники, і полярниці. Виняток зробили лише для кухаря, який мав нагодувати цю зголоднілу після фізичного навантаження компанію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.