Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

Полярники на станції «Академік Вернадський» розчистили сніговий «портал» до океану, відео

07:36, 22 грудня 2024
Щоб прокласти шлях до океану довелося добре попрацювати, в деяких місцях висота рову доходила до 2,3 м.
Полярники на станції «Академік Вернадський» розчистили сніговий «портал» до океану, відео
Скріншот: Національний антарктичний науковий центр
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українські полярники показали, як розчищали прохід від станції «Академік Вернадський» до другого причалу «джеті», який здебільшого використовують в літній сезон (а в Антарктиці зараз літо), коли в експедиції значно збільшується кількість морських виїздів.

«За довгу зиму дорогу до “джеті” сильно завалює снігом. І хоча цьогоріч в районі “Вернадського” не було рекордних снігопадів, все одно треба було добряче попрацювати, щоб прокласти шлях до океану», - розповіли на станції.

Як зазначається, переважно висота рову становить 1,9 м, а в деяких місцях доходить до 2,3 м. Довжина снігового «порталу» – близько 40 м.

Всю цю дорогу полярники розчищали власноруч, адже снігозбиральна техніка в умовах такої висоти снігу і нерівного скелястого ґрунту не працює.

Процес зайняв не один день, і в ньому брала участь вся команда – і полярники, і полярниці. Виняток зробили лише для кухаря, який мав нагодувати цю зголоднілу після фізичного навантаження компанію.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скаржник та каральний орган в одній особі: які порушення були допущені Третьою дисциплінарною палатою ВРП у справі екс-очільника ОАСК?

У цій справі скаржник після призначення парламентом членом ВРП виступає у ролі «судді над суддями», а доповідачем є колишній прокурор – чи відповідає це висновку Консультативної ради європейських суддів щодо застосування дисциплінарної відповідальності суддів.

Верховна Рада розгляне законопроект про усунення обмежень строком відрядження судді до іншого суду

У парламенті зареєстровані два законопроекти, які стосуються регулювання порядку відрядження суддів.

Автоматична передача даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби може запрацювати вже у лютому 2025 року

Міноборони обіцяє запустити автоматичне передання даних з медичних закладів про придатність вже у лютому 2025 року.

До нового Реєстру військовослужбовців внесуть дані про членів їх родин та відцифрований образ обличчя

Прийнятий парламентом закон передбачає, що до Реєстру військовослужбовців потраплять дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки.

За порушення заборони на ототожнення адвоката з клієнтом будуть штрафувати до 5100 грн – законопроект

Члени парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності пропонують закріпити у КУпАП та Кримінальному кодексі дієві гарантії захисту адвокатів від неправомірного втручання, зокрема, шляхом штрафу за ототожнення у медіа чи громадськими організаціями адвоката з клієнтом.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Дмитро Приступа
    Дмитро Приступа
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області