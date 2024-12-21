Джо Байден підписав закон для уникнення урядового шатдауну в США

Якби Байден не підписав документ, міг бути перший шатдаун з грудня 2018 року.

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Президент США Джо Байден підписав 21 грудня документ, ухвалений напередодні Палатою представників і Сенатом США, який дозволяє уникнути урядового шатдауну в країні та продовжити фінансування федеральних установ.

Якби Байден не підписав документ, міг бути перший шатдаун з грудня 2018 року. Тоді, під час першого президентського терміну Дональда Трампа, стався шатдаун, що тривав 34 дні. З 1976 року уряд США призупиняв свою роботу 21 раз.

Як зазначили у Білому домі, закон передбачає виділення асигнувань в 2025 фінансовому році федеральним агентствам до 14 березня 2025 року з метою подальшої реалізації проєктів і заходів федерального уряду.

Крім того, закон передбачає ресурси для ліквідації наслідків стихійного лиха та економічної допомоги фермерам, продовжує дію закону про вдосконалення сільського господарства 2018 року, а також продовжує кілька повноважень, термін дії яких завершується.

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