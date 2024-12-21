Джо Байден подписал закон во избежание правительственного шатдауна в США

Если бы Байден не подписал документ, мог быть первый шатдаун с декабря 2018 года.

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Президент США Джо Байден подписал 21 декабря документ, принятый накануне Палатой представителей и Сенатом США, который позволяет избежать правительственного шатдауна в стране и продолжить финансирование федеральных учреждений.

Если бы Байден не подписал документ, мог быть первый шатдаун с декабря 2018 года. Тогда, во время первого президентского срока Дональда Трампа, произошел шатдаун, который длился 34 дня. С 1976 года правительство США приостанавливало свою работу 21 раз.

Как отметили в Белом доме, закон предусматривает выделение ассигнований в 2025 финансовом году федеральным агентствам до 14 марта 2025 года с целью дальнейшей реализации проектов и мероприятий федерального правительства.

Кроме того, закон предусматривает ресурсы для ликвидации последствий стихийного бедствия и экономической помощи фермерам, продлевает действие закона об усовершенствовании сельского хозяйства 2018 года, а также продлевает несколько полномочий, срок действия которых истекает.

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