Укрзализныця обновила железнодорожные билеты – что изменилось

В железнодорожных билетах больше нет российского языка, вместо него – английский.

Источник фото: Тимур Ткаченко

Укрзализныця убрала с железнодорожных билетов дублирование информации на российском языке. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Тимур Ткаченко.

«Теперь информация на проездных документах будет дублироваться на украинском и английском», - отметил он.

Он также пояснил, что использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания.

Также утверждены бланки документов для печати в терминалах самообслуживания, что позволяет вводить новые сервисы для пассажиров на железнодорожном транспорте.

В то же время, по словам заместителя министра, эти обновления не являются финальным внешним видом билета, так как планируется его усовершенствование.

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