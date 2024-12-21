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Укрзализныця обновила железнодорожные билеты – что изменилось

19:43, 21 декабря 2024
В железнодорожных билетах больше нет российского языка, вместо него – английский.
Укрзализныця обновила железнодорожные билеты – что изменилось
Источник фото: Тимур Ткаченко
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Укрзализныця убрала с железнодорожных билетов дублирование информации на российском языке. Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Тимур Ткаченко.

«Теперь информация на проездных документах будет дублироваться на украинском и английском», - отметил он.

Он также пояснил, что использование английского способствует интеграции в международное пространство, улучшает удобство иностранных пассажиров и демонстрирует европейские стандарты обслуживания.

Также утверждены бланки документов для печати в терминалах самообслуживания, что позволяет вводить новые сервисы для пассажиров на железнодорожном транспорте.

В то же время, по словам заместителя министра, эти обновления не являются финальным внешним видом билета, так как планируется его усовершенствование.

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Укрзализныця

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