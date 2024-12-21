Укрзалізниця оновила залізничні квитки – що змінилося

Укрзалізниця прибрала із залізничних квитків дублювання інформації російською мовою. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Тимур Ткаченко.
«Тепер інформація на проїзних документах дублюватиметься українською та англійською», - зазначив він.
Він також пояснив, що використання англійської сприяє інтеграції в міжнародний простір, покращує зручність іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування.
Також затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, що дає змогу запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті.
Водночас, за словами заступника міністра, ці оновлення не є фінальним зовнішнім виглядом квитка, так як планується його вдосконалення.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.