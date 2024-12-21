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Укрзалізниця оновила залізничні квитки – що змінилося

19:43, 21 грудня 2024
У залізничних квитках більше немає російської мови, замість неї – англійська.
Укрзалізниця оновила залізничні квитки – що змінилося
Джерело фото: Тимур Ткаченко
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Укрзалізниця прибрала із залізничних квитків дублювання інформації російською мовою. Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Тимур Ткаченко.

«Тепер інформація на проїзних документах дублюватиметься українською та англійською», - зазначив він.

Він також пояснив, що використання англійської сприяє інтеграції в міжнародний простір, покращує зручність іноземних пасажирів і демонструє європейські стандарти обслуговування.

Також затверджено бланки документів для друку в терміналах самообслуговування, що дає змогу запроваджувати нові сервіси для пасажирів на залізничному транспорті.

Водночас, за словами заступника міністра, ці оновлення не є фінальним зовнішнім виглядом квитка, так як планується його вдосконалення.

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Укрзалізниця

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