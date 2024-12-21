Практика судов
  1. В Украине

Украину посетил с последним визитом в качестве директора ЦРУ Билл Бернс

19:25, 21 декабря 2024
Владимир Зеленский рассказал о визите директора ЦРУ.
Украину посетил с последним визитом в качестве директора ЦРУ Билл Бернс
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украину посетил с последним визитом в качестве директора ЦРУ Билл Бернс. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Тайны не разглашаем, но контакт сохраняем. Наверное, еще увидимся, и обязательно увидим, как эта война завершится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе», - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее в разведках США и Великобритании заявили, что мир находится под угрозой, которую не видели со времен Холодной войны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

ЦРУ Владимир Зеленский

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада изменила основания для отсрочки от мобилизации для смотрителей в рамках реформы МСЭК

Верховная Рада приняла закон о реформе МСЭК, предусматривающий изменения в закон о мобилизации.

ТЦК не видит в «Обереге» брони, оформленные не через Дию: в Сухопутных войсках ответили на заявление члена комитета по нацбезопасности о мобилизации забронированных работников

Член Комитета по национальной безопасности Александр Федиенко написал депутатское обращение с фактами мобилизации забронированных работников, но в Сухопутных войсках заявили, что это «манипуляция» и объяснили, почему ТЦК не видит некоторые «брони».

Нотариусы продолжат удостоверять завещания, доверенности и подлинность подписи на документах, в том числе на согласии родителей на выезд ребенка за границу – разъяснение Минюста

Территориальные органы Министерства юстиции не должны применять меры воздействия, установленные законодательством, к нотариусам за несвоевременное внесение или невнесение сведений о расходовании бланков в Единый реестр – разъяснение Минюста.

Верховная Рада одобрила законопроект о повышении зарплат в Госаудитслужбе, которая будет отчитываться за прозрачность использованных Украиной средств ЕС

Поскольку Госаудитслужба фактически является главным контролером средств, поступающих от ЕС, предлагается выделить должности, на которые не распространяется законодательство о государственной службе, и установить оклады в отдельном законе.

Верховная Рада приняла закон о ликвидации МСЭК – что будет с установленным статусом инвалидности

Лицам с инвалидностью, повторный осмотр которых был назначен с 1 января 2025 года, но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования лица, но не дольше 1 июля 2025 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду