Владимир Зеленский рассказал о визите директора ЦРУ.

Украину посетил с последним визитом в качестве директора ЦРУ Билл Бернс. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

«Тайны не разглашаем, но контакт сохраняем. Наверное, еще увидимся, и обязательно увидим, как эта война завершится реальным, надежным миром, ради которого мы и работаем вместе», - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее в разведках США и Великобритании заявили, что мир находится под угрозой, которую не видели со времен Холодной войны.

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