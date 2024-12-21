После ликвидации леопарда в зоопарке в Одессе директор учреждения объяснил, что произошло

Директор Одесского зоопарка объяснил, что леопард оказался за пределами вольера на территории зоопарка.

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Как ранее стало известно, в одесском зоопарке правоохранители ликвидировали леопарда. В полиции объяснили, что вынуждены были применить оружие, чтобы спасти людей.

Впоследствии директор Одесского зоопарка Игорь Биляков рассказал, что причиной ранения животным сотрудника стало нарушение одним из работников правил техники безопасности.

«Так произошло, что леопард оказался за пределами вольера на территории зоопарка. Наши попытки его усыпить результата не дали. Животное в любую секунду могло оказаться за пределами зоопарка, что представляло чрезвычайно большую угрозу для жизни и здоровья людей.

Полиция ликвидировала леопарда, потому что другого выхода не было», – отметил он.

Иван Биляков добавил, что леопард был молод и имел прозвище Казанова.

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