Практика судов
  1. В Украине

Минюст создал для обращений граждан временные электронные адреса после атаки на госреестры

19:07, 21 декабря 2024
Заявления, обращения, предложения или жалобы можно отправить на электронные адреса.
Минюст создал для обращений граждан временные электронные адреса после атаки на госреестры
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины в связи с масштабной кибератакой россиян на сетевую инфраструктуру Национальных информационных систем создало временные электронные адреса, на которые можно направлять документы и обращения.

Электронные адреса для приема документов Министерством юстиции следующие:

Через эти адреса можно отправить заявления, обращения, предложения или жалобы, а также получить ответы в электронном формате.

В Минюсте отмечают, что все письма, которые будут поступать на указанные ящики, будут регистрироваться в СЭД Аскод.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Вместе с тем, глава Минюсту Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

минюст хакер

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада изменила основания для отсрочки от мобилизации для смотрителей в рамках реформы МСЭК

Верховная Рада приняла закон о реформе МСЭК, предусматривающий изменения в закон о мобилизации.

ТЦК не видит в «Обереге» брони, оформленные не через Дию: в Сухопутных войсках ответили на заявление члена комитета по нацбезопасности о мобилизации забронированных работников

Член Комитета по национальной безопасности Александр Федиенко написал депутатское обращение с фактами мобилизации забронированных работников, но в Сухопутных войсках заявили, что это «манипуляция» и объяснили, почему ТЦК не видит некоторые «брони».

Нотариусы продолжат удостоверять завещания, доверенности и подлинность подписи на документах, в том числе на согласии родителей на выезд ребенка за границу – разъяснение Минюста

Территориальные органы Министерства юстиции не должны применять меры воздействия, установленные законодательством, к нотариусам за несвоевременное внесение или невнесение сведений о расходовании бланков в Единый реестр – разъяснение Минюста.

Верховная Рада одобрила законопроект о повышении зарплат в Госаудитслужбе, которая будет отчитываться за прозрачность использованных Украиной средств ЕС

Поскольку Госаудитслужба фактически является главным контролером средств, поступающих от ЕС, предлагается выделить должности, на которые не распространяется законодательство о государственной службе, и установить оклады в отдельном законе.

Верховная Рада приняла закон о ликвидации МСЭК – что будет с установленным статусом инвалидности

Лицам с инвалидностью, повторный осмотр которых был назначен с 1 января 2025 года, но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования лица, но не дольше 1 июля 2025 года.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду