Минюст создал для обращений граждан временные электронные адреса после атаки на госреестры

Заявления, обращения, предложения или жалобы можно отправить на электронные адреса.

Министерство юстиции Украины в связи с масштабной кибератакой россиян на сетевую инфраструктуру Национальных информационных систем создало временные электронные адреса, на которые можно направлять документы и обращения.

Электронные адреса для приема документов Министерством юстиции следующие:

Через эти адреса можно отправить заявления, обращения, предложения или жалобы, а также получить ответы в электронном формате.

В Минюсте отмечают, что все письма, которые будут поступать на указанные ящики, будут регистрироваться в СЭД Аскод.

Напомним, что Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры.

Вместе с тем, глава Минюсту Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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