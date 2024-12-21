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Правительство согласовало законопроект об админответственности за нарушение комендантского часа

18:45, 21 декабря 2024
Предусмотрено предоставление права органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей.
Правительство согласовало законопроект об админответственности за нарушение комендантского часа
Источник фото: полиция
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Во время заседания Кабинета Министров Правительство одобрило проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение требований особого правового режима – военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях». Об этом сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, законопроект предлагает дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 210-2, которой установить административную ответственность за нарушение требований особого правового режима военного положения, вводимого в Украине или в отдельных ее местностях.

Предлагается установить ответственность за нарушение въезда (входа), пребывание в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация, за отсутствие специально выданных пропусков или удостоверений, а также за нарушение гражданами комендантского часа (запрет пребывания в определенный период суток на улицах) и в других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений).

Также предусмотрено предоставление права органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей.

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полиция законопроект Кабинет Министров Украины комендантский час

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