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Правительство предлагает на законодательном уровне закрепить принудительную эвакуацию детей из зоны боевых действий

20:37, 21 декабря 2024
Целью Кабмина является урегулирование эвакуации детей.
Правительство предлагает на законодательном уровне закрепить принудительную эвакуацию детей из зоны боевых действий
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Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий закрепление на законодательном уровне обязательную эвакуацию принудительным способом детей из зоны боевых действий. Об этом сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Одобрен проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса проведения обязательной эвакуации».

В частности, по его словам, предлагается внести изменения в Кодекс гражданской защиты в части:

  • урегулирования обязательной эвакуации принудительным способом детей, которые попадают в районы военных (боевых) действий, зоны вооруженных конфликтов и населенных пунктов, приближенных к районам боевых действий;
  • уточнение полномочий органов государственной власти при проведении мероприятий по эвакуации, в том числе обязательной;
  • устранения пробелы по запрету или ограничению въезда (входа), пребывания населения в населенных пунктах, из которых проводится обязательная эвакуация.

Кроме того, предлагается внести изменения в Семейный кодекс и Закон «Об охране детства» в части:

  • обязанностей родителей (или заменяющих их лиц) заботиться о безопасных условиях жизни ребенка;
  • обязанности родителей (или лиц, их заменяющих) выполнять решения военных администраций относительно осуществления мер по проведению обязательной эвакуации принудительным способом детей;
  • уточнения прав, обязанностей и ответственности родителей за воспитание и развитие ребенка.

Также предлагается внести изменения в Закон «О правовом режиме военного положения» в части уточнения мер правового режима военного положения, связанных с реализацией мер гражданской защиты в особый период.

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