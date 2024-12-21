Правительство предлагает на законодательном уровне закрепить принудительную эвакуацию детей из зоны боевых действий

Целью Кабмина является урегулирование эвакуации детей.

Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий закрепление на законодательном уровне обязательную эвакуацию принудительным способом детей из зоны боевых действий. Об этом сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Одобрен проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса проведения обязательной эвакуации».

В частности, по его словам, предлагается внести изменения в Кодекс гражданской защиты в части:

урегулирования обязательной эвакуации принудительным способом детей, которые попадают в районы военных (боевых) действий, зоны вооруженных конфликтов и населенных пунктов, приближенных к районам боевых действий;

уточнение полномочий органов государственной власти при проведении мероприятий по эвакуации, в том числе обязательной;

устранения пробелы по запрету или ограничению въезда (входа), пребывания населения в населенных пунктах, из которых проводится обязательная эвакуация.

Кроме того, предлагается внести изменения в Семейный кодекс и Закон «Об охране детства» в части:

обязанностей родителей (или заменяющих их лиц) заботиться о безопасных условиях жизни ребенка;

обязанности родителей (или лиц, их заменяющих) выполнять решения военных администраций относительно осуществления мер по проведению обязательной эвакуации принудительным способом детей;

уточнения прав, обязанностей и ответственности родителей за воспитание и развитие ребенка.

Также предлагается внести изменения в Закон «О правовом режиме военного положения» в части уточнения мер правового режима военного положения, связанных с реализацией мер гражданской защиты в особый период.

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