Правительство предлагает на законодательном уровне закрепить принудительную эвакуацию детей из зоны боевых действий

Кабинет Министров одобрил законопроект, предусматривающий закрепление на законодательном уровне обязательную эвакуацию принудительным способом детей из зоны боевых действий. Об этом сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Одобрен проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об урегулировании вопроса проведения обязательной эвакуации».
В частности, по его словам, предлагается внести изменения в Кодекс гражданской защиты в части:
Кроме того, предлагается внести изменения в Семейный кодекс и Закон «Об охране детства» в части:
Также предлагается внести изменения в Закон «О правовом режиме военного положения» в части уточнения мер правового режима военного положения, связанных с реализацией мер гражданской защиты в особый период.
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