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Уряд пропонує на законодавчому рівні закріпити примусову евакуацію дітей із зони бойових дій

20:37, 21 грудня 2024
Кабмін має на меті врегулювати евакуацію дітей.
Уряд пропонує на законодавчому рівні закріпити примусову евакуацію дітей із зони бойових дій
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Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає закріплення на законодавчому рівні обовʼязкову евакуацію у примусовий спосіб дітей із зони бойових дій. Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Схвалено проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації».

Зокрема, за його словами, пропонується внести зміни до Кодексу цивільного захисту у частині:

  • врегулювання обовʼязкової евакуації у примусовий спосіб дітей, які потрапляють до районів воєнних (бойових) дій, зон збройних конфліктів та населених пунктів, наближених до районів бойових дій;
  • уточнення повноважень органів державної влади при проведенні заходів з евакуації, зокрема обовʼязкової;
  • усунення прогалини щодо заборони або обмеження вʼїзду (входу), перебування населення у населених пунктах, з яких проводиться обов’язкова евакуація. 

Крім того, пропонується внести зміни до Сімейного кодексу і Закону «Про охорону дитинства» у частині:

  • обов’язків батьків (або осіб, які їх замінюють) піклуватися про безпечні умови життя дитини;
  • обов’язків батьків (або осіб, які їх замінюють) виконувати рішення військових адміністрацій щодо здійснення заходів з проведення обов’язкової евакуації у примусовий спосіб дітей;
  • уточнення прав, обов’язків та відповідальності батьків за виховання та розвиток дитини.

Також пропонується внести зміни до Закону «Про правовий режим воєнного стану» у частині уточнення заходів правового режиму воєнного стану, повʼязаних із реалізацією заходів цивільного захисту в особливий період.

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