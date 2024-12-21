Уряд пропонує на законодавчому рівні закріпити примусову евакуацію дітей із зони бойових дій

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає закріплення на законодавчому рівні обовʼязкову евакуацію у примусовий спосіб дітей із зони бойових дій. Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Схвалено проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання проведення обов’язкової евакуації».
Зокрема, за його словами, пропонується внести зміни до Кодексу цивільного захисту у частині:
Крім того, пропонується внести зміни до Сімейного кодексу і Закону «Про охорону дитинства» у частині:
Також пропонується внести зміни до Закону «Про правовий режим воєнного стану» у частині уточнення заходів правового режиму воєнного стану, повʼязаних із реалізацією заходів цивільного захисту в особливий період.
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