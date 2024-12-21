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Кабмін запровадив розрахунок єдиної вартості покращеного харчування військових у лікарнях

17:47, 21 грудня 2024
Уряд вніс зміни до порядку забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування у закладах охорони здоров’я.
Кабмін запровадив розрахунок єдиної вартості покращеного харчування військових у лікарнях
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Кабінет Міністрів змінив Порядок забезпечення покращеного харчування військових під час лікування, запровадивши розрахунок єдиної для всіх медзакладів вартості суми оплати витрат на покращене харчування, а також спростив механізми звітування медзакладів щодо забезпечення військових харчуванням.

Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабмін уточнив положення Примірного договору компенсації витрат на покращене харчування військовослужбовців та додатка до нього з метою їх узгодження зі змінами, які пропонуються до Порядку.

Окрім цього, Кабмін привів у відповідність норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту» до Порядку забезпечення покращеного харчування військовослужбовців під час лікування у закладах охорони здоров’я усіх форм власності та підпорядкування відповідно до норм, які застосовуються у військово-медичних закладах.

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МОЗ Кабінет Міністрів України військовослужбовці

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