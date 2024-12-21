У Генштабі ЗСУ заперечили заяви ЗМІ про відправку кваліфікованих фахівців ППО на передову

У Генштабі зазначили, що «твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним».

Генеральний штаб ЗСУ офіційно прокомунтував інформацію, опубліковану в британському виданні The Guardian. У статті зазначали, нібито Генштаб ЗСУ наказав Командуванню Повітряних Сил ЗСУ відправляти на фронт у якості стрільців непідготовлених до цього військовослужбовців підрозділів протиповітряної оборони.

У заяві з цього приводу у Генштабі зазначили, що «твердження про "переведення ППО в піхоту" є недостовірним та некоректним».

«З метою якісного доукомплектування особовим складом військових частин, які формуються та відновлюють боєздатність, визначену чисельність військовослужбовців зі складу підрозділів ПС ЗСУ справді перепризначено на посади, відповідно до їхніх військово-облікових спеціальностей. Водночас, це не стосується фахових спеціалістів ППО, які забезпечують захист українського неба», - вказують там та пояснюють, що у Повітряних Силах є військовослужбовці різних військово-облікових спеціальностей.

Так, зокрема ідеться про перепризначення та відрядження частини військовослужбовців зі складу рот охорони ПС ЗС України, деяких тилових мобільних вогневих груп, а також персоналу, що не задіяний в обслуговуванні та експлуатації високотехнологічного озброєння та військової техніки.

«Ситуація на лінії бойового зіткнення складна, і зараз головне – втримати фронт. На виконання цієї першочергової задачі і спрямовані рішення про переведення в бойові частини деяких військовослужбовців тилових підрозділів. При цьому кількість збитих російських "шахедів" аж ніяк не зменшилася. Протиповітряна оборона ПС ЗСУ якісно виконує свої завдання, розрізняючи справжні ударні дрони противника і БпЛА невстановленого типу – переважно хибні цілі, які найчастіше проходять у зведеннях про відбиття повітряних атак як "локаційно втрачені"», - наголосили у Генштабі.

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