У ДПСУ показали, яких порушників кордону зафіксували фотопастки – фото

У лісах прикордонного району техніка зафіксувала місцевих мешканців.

Фотопастки прикордонників ловлять і порушників-людей, і не тільки. На цей раз у ДПСУ показали звірів, яка попали у об'єктив Держприкордонслужби.

«У лісах прикордонного району відповідальності Білгород-Дністровського загону техніка фіксує місцевих мешканців: козуль, оленів, фазанів та хижаків – рудих лисиць і диких кабанів», - вказують там.

Водночас у ДПСУ зазначають, що хоч краса природи і вражає, але зустріч із хижаками може закінчитися не так романтично. Тож закликають утриматися від прогулянок у прикордонні, щоб не потрапити в пастку дикої природи.

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