В ГПСУ показали, каких нарушителей границы зафиксировали фотоловушки – фото

В лесах приграничного района техника зафиксировала местных жителей.

Фотоловушки пограничников ловят и нарушителей-людей, и не только. На этот раз в ГПСУ показали зверей, попавших в объектив Госпогранслужбы.

«В лесах пограничного района ответственности Белгород-Днестровского отряда техника фиксирует местных жителей: косуль, оленей, фазанов и хищников – рыжих лис и диких кабанов», - указывают там.

В то же время в ГПСУ отмечают, что хоть красота природы и впечатляет, но встреча с хищниками может закончиться не так романтично. Поэтому призывают воздержаться от прогулок в приграничных районах, чтобы не попасть в ловушку дикой природы.

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