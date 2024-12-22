Нацбанк выпустил новую монету – как выглядит, фото

В предрождественские и новогодние дни Национальный банк выпустил новую памятную монету «Новогодняя игрушка». Она изготовлена из серебра, номинал – 10 гривен.
На аверсе изображен изящный декоративный узорчатый мотив в форме снежинок, которые традиционно используются для украшения зимних окон.
На реверсе – рождественская композиция с персонажами вертепа в современной интерпретации. В центре расположена елка с главным символом Рождества – Вифлеемской звездой. Вокруг нее стилизованные колядники поют рождественские песни, даря радость и тепло каждому дому. Среди персонажей вертепа также изображен символический образ воина, олицетворяющий современных защитников Украины, стремящихся вернуться домой, чтобы встретить праздники в кругу родных.
Монета украшена эмалью и локальной позолотой.
Тираж – до 10 тысяч штук.
С 20 декабря монету можно убрать в интернет-магазине НБУ – это первая часть тиража.
Реализация у банков-дистрибьюторов начнется по мере отгрузки продукции Банкнотно-Монетным двором.
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