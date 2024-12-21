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Как «убить» или подготовить к «новым рукам» компьютер

23:59, 21 декабря 2024
5 важных шагов для защиты личных данных перед утилизацией компьютера.
Как «убить» или подготовить к «новым рукам» компьютер
Фото: 24 Канал
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Перед тем как утилизировать или продать старый компьютер, важно принять несколько мер для сохранения личных данных и конфиденциальности. Вот что нужно сделать, чтобы правильно подготовить устройство к новому владельцу или безопасной утилизации, сообщает PC Mag.

Резервное копирование файлов

Прежде всего, нужно сделать резервную копию всех важных файлов - документов, фотографий, видео и тому подобное. Для этого можно использовать облачные сервисы, такие как Google Drive или Dropbox. Если файлы хранятся только на компьютере, рекомендуется скопировать их на внешний диск или другое устройство.

Перенос программного обеспечения

Перед тем, как избавиться от старого компьютера, проверьте, можно ли перенести лицензионное программное обеспечение на новое устройство. Многие программы, в частности Photoshop, позволяют деактивировать лицензию перед переносом. Обязательно сохраните лицензионные ключи для повторной активации программ.

Очистка жесткого диска

Следующий шаг - стереть все данные с жесткого диска. Это можно сделать, сбрасывая систему до заводских настроек или используя специальное программное обеспечение для полного стирания данных. Это позволит гарантировать, что все личные файлы будут удалены.

Физическое уничтожение диска

Если вы волнуетесь о возможности восстановления данных, даже после очистки, лучший способ - физически уничтожить диск. Это можно сделать, размагнитив его или с помощью молотка, чтобы полностью уничтожить диск.

Утилизация компьютера

Не выбрасывайте старый компьютер вместе с бытовым мусором. Поскольку электронные устройства содержат вредные материалы, их нужно утилизировать в соответствии с правилами. Ищите местные пункты приема старой техники или центры переработки.

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