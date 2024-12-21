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В приложении Армія+ проведут опрос для анализа мотивации военнослужащих

21:50, 21 декабря 2024
Опрос занимает около 5-10 минут.
В приложении Армія+ проведут опрос для анализа мотивации военнослужащих
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В мобильном приложении для военных Армія+ проведут новый опрос, направленный на анализ мотивации, опыта и вызовов военнослужащих. Об этом заявили в Минобороны.

«Мы стремимся лучше понять потребности наших воинов и усовершенствовать условия прохождения ими службы в Силах обороны Украины», - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что опрос будет включать такие направления как:

  • Мотивация присоединения к рядам защитников
  • Опыт военнослужащих до и после вступления в Силы обороны
  • Взаимодействие с рекрутинговыми центрами
  • Препятствия, с которыми сталкиваются военные
  • Отношение к мобилизации и воинской обязанности

«Также мы ставим целью больше понять, насколько удовлетворительны социальная поддержка, обеспечение и качество подготовки наших защитников», - подчеркнул Умеров.

Он отметил, что опрос будет длиться около 5-10 минут времени, а результаты помогут выявить проблемные моменты и определить направления, над которыми будут работать в дальнейшем для улучшения.

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военнослужащие Минобороны Армия+

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