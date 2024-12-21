В застосунку Армія+ проведуть опитування для аналізу мотивації військовослужбовців

У мобільному застосунку для військових Армія+ проведуть нове опитування, спрямоване на аналіз мотивації, досвіду та викликів військовослужбовців. Про це заявили у Міноборони.
«Ми прагнемо краще зрозуміти потреби наших воїнів і вдосконалити умови проходження ними служби в Силах оборони України», - зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.
Він зазначив, що опитування включатиме такі напрями як:
«Також ми ставимо за мету більше зрозуміти, наскільки задовільними є соціальна підтримка, забезпечення та якість підготовки наших захисників», - наголосив Умєров.
Він зауважив, що опитування триватиме близько 5-10 хвилин часу, а результати допоможуть виявити проблемні моменти та визначити напрями, над якими будуть надалі працювати для покращення.
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