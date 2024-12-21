В застосунку Армія+ проведуть опитування для аналізу мотивації військовослужбовців

Опитування займає близько 5-10 хвилин часу.

У мобільному застосунку для військових Армія+ проведуть нове опитування, спрямоване на аналіз мотивації, досвіду та викликів військовослужбовців. Про це заявили у Міноборони.

«Ми прагнемо краще зрозуміти потреби наших воїнів і вдосконалити умови проходження ними служби в Силах оборони України», - зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

Він зазначив, що опитування включатиме такі напрями як:

Мотивація приєднання до лав захисників

• Досвід військовослужбовців до та після вступу до Сил оборони

• Взаємодія з рекрутинговими центрами

• Перешкоди, з якими стикаються військові

• Ставлення до мобілізації та військового обов’язку

«Також ми ставимо за мету більше зрозуміти, наскільки задовільними є соціальна підтримка, забезпечення та якість підготовки наших захисників», - наголосив Умєров.

Він зауважив, що опитування триватиме близько 5-10 хвилин часу, а результати допоможуть виявити проблемні моменти та визначити напрями, над якими будуть надалі працювати для покращення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.