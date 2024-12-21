Як «вбити» чи підготувати до «нових рук» комп’ютер

5 важливих кроків для захисту особистих даних перед утилізацією комп'ютера.

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Перед тим як утилізувати або продати старий комп'ютер, важливо вжити кілька заходів для збереження особистих даних та конфіденційності. Ось що потрібно зробити, аби правильно підготувати пристрій до нового власника або безпечної утилізації, повідомляє PC Mag.

Резервне копіювання файлів

Перш за все, потрібно зробити резервну копію всіх важливих файлів — документів, фотографій, відео тощо. Для цього можна використовувати хмарні сервіси, такі як Google Drive або Dropbox. Якщо файли зберігаються тільки на комп'ютері, рекомендується скопіювати їх на зовнішній диск або інший пристрій.

Перенесення програмного забезпечення

Перед тим, як позбутися старого комп'ютера, перевірте, чи можна перенести ліцензійне програмне забезпечення на новий пристрій. Багато програм, зокрема Photoshop, дозволяють деактивувати ліцензію перед перенесенням. Обов'язково збережіть ліцензійні ключі для повторної активації програм.

Очищення жорсткого диска

Наступний крок — стерти всі дані з жорсткого диска. Це можна зробити, скидаючи систему до заводських налаштувань або використовуючи спеціальне програмне забезпечення для повного стирання даних. Це дозволить гарантувати, що всі особисті файли будуть видалені.

Фізичне знищення диска

Якщо ви хвилюєтеся про можливість відновлення даних, навіть після очищення, найкращий спосіб — фізично знищити диск. Це можна зробити, розмагнітивши його або за допомогою молотка, щоб повністю знищити диск.

Утилізація комп'ютера

Не викидайте старий комп'ютер разом із побутовим сміттям. Оскільки електронні пристрої містять шкідливі матеріали, їх потрібно утилізувати відповідно до правил. Шукайте місцеві пункти прийому старої техніки або центри переробки.

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