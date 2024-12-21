Практика судів
  1. Суспільство

Як «вбити» чи підготувати до «нових рук» комп’ютер

23:59, 21 грудня 2024
5 важливих кроків для захисту особистих даних перед утилізацією комп'ютера.
Як «вбити» чи підготувати до «нових рук» комп’ютер
Фото: 24 Канал
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Перед тим як утилізувати або продати старий комп'ютер, важливо вжити кілька заходів для збереження особистих даних та конфіденційності. Ось що потрібно зробити, аби правильно підготувати пристрій до нового власника або безпечної утилізації, повідомляє PC Mag.

Резервне копіювання файлів

Перш за все, потрібно зробити резервну копію всіх важливих файлів — документів, фотографій, відео тощо. Для цього можна використовувати хмарні сервіси, такі як Google Drive або Dropbox. Якщо файли зберігаються тільки на комп'ютері, рекомендується скопіювати їх на зовнішній диск або інший пристрій.

Перенесення програмного забезпечення

Перед тим, як позбутися старого комп'ютера, перевірте, чи можна перенести ліцензійне програмне забезпечення на новий пристрій. Багато програм, зокрема Photoshop, дозволяють деактивувати ліцензію перед перенесенням. Обов'язково збережіть ліцензійні ключі для повторної активації програм.

Очищення жорсткого диска

Наступний крок — стерти всі дані з жорсткого диска. Це можна зробити, скидаючи систему до заводських налаштувань або використовуючи спеціальне програмне забезпечення для повного стирання даних. Це дозволить гарантувати, що всі особисті файли будуть видалені.

Фізичне знищення диска

Якщо ви хвилюєтеся про можливість відновлення даних, навіть після очищення, найкращий спосіб — фізично знищити диск. Це можна зробити, розмагнітивши його або за допомогою молотка, щоб повністю знищити диск.

Утилізація комп'ютера

Не викидайте старий комп'ютер разом із побутовим сміттям. Оскільки електронні пристрої містять шкідливі матеріали, їх потрібно утилізувати відповідно до правил. Шукайте місцеві пункти прийому старої техніки або центри переробки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

технології

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кількість залікових балів для адвокатів при підвищенні кваліфікації буде залежати від складності лекцій

Зміни до Порядку підвищення професійного рівня адвокатів передбачають, що кількість балів за участь у заході, зокрема, прослуховуванні лекції, крім тривалості, тепер буде враховувати критерій складності.

П’ятирічний строк – це єдиний установлений строк, на який обирається керівник закладу вищої освіти – Верховний Суд

Верховний Суд висловився щодо порядку обчислення строку перебування особи на посаді ректора університету.

В Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про посадовців СБУ і розвідки – Рада ухвалила закон

У новому Реєстрі будуть також дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки, а створювати його будуть за кошти іноземних донорів.

Верховна Рада змінила підстави для відстрочки від мобілізації для доглядачів у рамках реформи МСЕК

Верховна Рада прийняла закон про реформу МСЕК, який передбачає зміни до закону про мобілізацію.

ТЦК не бачить у «Оберіг» броні, оформлені не через Дію: у Сухопутних військах відповіли на заяву члена комітету з нацбезпеки про мобілізацію заброньованих працівників

Член Комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко написав депутатське звернення з фактами мобілізації заброньованих працівників, але у Сухопутних військах заявили, що це «маніпуляція» і пояснили, чому ТЦК не бачить деякі «броні».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Станіслав Голубицький
    Станіслав Голубицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Віктор Павлущик
    Віктор Павлущик
    голова Національного агентства з питань запобігання корупції
  • Інна Ступакова
    Інна Ступакова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду