В Генштабе ВСУ опровергли заявления СМИ об отправке квалифицированных специалистов ПВО на передовую

В Генштабе отметили, что «утверждение о "переводе ПВО в пехоту" недостоверно и некорректно».

Генеральный штаб ВСУ официально прокомментировал информацию, опубликованную в британском издании The Guardian. В статье отмечалось, что якобы Генштаб ВСУ приказал Командованию Воздушных Сил ВСУ отправлять на фронт в качестве стрелков неподготовленных к этому военнослужащих подразделений противовоздушной обороны.

В заявлении по этому поводу в Генштабе отметили, что «утверждение о "переводе ПВО в пехоту" недостоверно и некорректно».

«С целью качественного доукомплектования личным составом воинских частей, которые формируются и восстанавливают боеспособность, определенная численность военнослужащих из состава подразделений ВС ВСУ действительно переназначена на должности в соответствии с их военно-учетными специальностями. В то же время это не касается профессиональных специалистов ПВО, которые обеспечивают защиту украинского неба», - указывают там и объясняют, что в Воздушных Силах есть военнослужащие разных военно-учетных специальностей.

В частности, речь идет о переназначении и командировке части военнослужащих из состава рот охраны ВС ВС Украины, некоторых тыловых мобильных огневых групп, а также персонала, не задействованного в обслуживании и эксплуатации высокотехнологичного вооружения и военной техники.

«Ситуация на линии боевого столкновения сложная, и сейчас главное – удержать фронт. Для выполнения этой первоочередной задачи и направлены решения о переводе в боевые части некоторых военнослужащих тыловых подразделений. При этом количество сбитых российских "шахедов" отнюдь не уменьшилось. Противовоздушная оборона ПС ВСУ качественно выполняет свои задачи, различая настоящие ударные дроны противника и БпЛА неустановленного типа – преимущественно ложные цели, которые чаще всего проходят в сведениях об отражении воздушных атак как "локационно потерянные"», - отметили в Генштабе.

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