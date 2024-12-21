Кабмин ввел расчет единой стоимости улучшенного питания военных в больницах

Правительство внесло изменения в порядок обеспечения улучшенного питания военнослужащих во время лечения в учреждениях здравоохранения.

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Кабинет Министров изменил порядок обеспечения улучшенного питания военных во время лечения, введя расчет единой для всех медучреждений стоимости суммы оплаты расходов на улучшенное питание, а также упростил механизмы отчетности медучреждений по обеспечению военных питанием.

Об этом сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабмин уточнил положения Примерного договора компенсации расходов на улучшенное питание военнослужащих и приложения к нему с целью их согласования с изменениями, предлагаемыми в Порядок.

Кроме того, Кабмин привел в соответствие нормы питания военнослужащих Вооруженных Сил, других военных формирований и Государственной службы специальной связи и защиты информации, полицейских, лиц рядового, начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты» к Порядку обеспечения улучшенного питания военнослужащих во время лечения в учреждениях здравоохранения всех форм собственности и подчинения в соответствии с нормами, применяемыми в военно-медицинских учреждениях.

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