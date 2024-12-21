Уряд погодив законопроєкт щодо адмінвідповідальності за порушення комендантської години

Передбачено надання права органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників.

Джерело фото: поліція

Під час засідання Кабінету Міністрів Уряд схвалив проєкт Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог особливого правового режиму – воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях». Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, законопроектом пропонується доповнити Кодекс України про адміністративні правопорушення новою статтею 210-2, якою встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог особливого правового режиму воєнного стану, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях.

Пропонується встановити відповідальність за порушення в’їзду (входу), перебування в населених пунктах, з яких проводиться загальна обов’язкова евакуація, за відсутності спеціально виданих перепусток або посвідчень, а також за порушення громадянами комендантської години (заборони перебування у певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень).

Також передбачено надання права органам поліції провадити адміністративне затримання щодо порушників.

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