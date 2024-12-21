Кабмин остановил сроки админпроизводства до восстановления доступа в госреестры

Также остановлены сроки осуществления Министерством юстиции контроля над деятельностью в сферах государственной регистрации.

Кабинет Министров Украины остановил сроки административного производства, предоставления публичных (электронных публичных) услуг, которые, согласно законодательству, предоставляются с использованием единых и государственных реестров, держателем которых есть Министерство юстиции Украины, до восстановления доступа к этим реестрам.

Об этом сообщил постоянный представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кроме того, остановлены сроки осуществления Минюстом контроля за деятельностью в сферах государственной регистрации, рассмотрения Минюстом и его территориальными органами жалоб на решения, действия или бездействие государственных регистраторов, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Министерства юстиции и выполнения соответствующих решений до восстановления доступа к единым и государственным реестрам, держателем которых есть Минюст.

Дата восстановления доступа к единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции, является следующий рабочий день за днем ​​обнародования соответствующего уведомления об этом на официальном вебсайте Минюста.

Вместе с тем, Ольга Стефанишина сообщала, что нотариальные действия, не требующие проверки данных из реестров, пока будут осуществляться на бумаге.

Кроме того, генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик прокомментировал ситуацию с государственными реестрами.

Добавим, из-за атаки на госреестры сервисные центры МВД приостановили предоставление ряда услуг.

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