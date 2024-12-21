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Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів

16:12, 21 грудня 2024
Також зупинено строки здійснення Міністерством юстиції контролю за діяльністю у сферах державної реєстрації.
Кабмін зупинив строки адмінпровадження до відновлення доступу до держреєстрів
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Кабінет Міністрів України зупинив строки адміністративного провадження, надання публічних (електронних публічних) послуг, які, відповідно до законодавства, надаються з використанням єдиних і державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, до відновлення доступу до цих реєстрів.

Про це повідомив постійний представник Уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Крім того, зупинено строки здійснення Мін'юстом контролю за діяльністю у сферах державної реєстрації, розгляду Мін'юстом та його територіальними органами скарг на рішення, дії або бездіяльність державних реєстраторів, суб’єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, та виконання відповідних рішень до відновлення доступу до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Мін'юст.

Датою відновлення доступу до єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, є наступний робочий день за днем оприлюднення відповідного повідомлення про це на офіційному вебсайті Мін'юсту.

Разом з тим, Ольга Стефанішина повідомляла, що нотаріальні дії, які не потребують перевірки даних з реєстрів, поки будуть здійснюватися на папері.

Крім того, генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик прокоментував ситуацію з державними реєстрами.

Додамо, через атаку на держреєстри сервісні центри МВС призупинили надання низки послуг.

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Кабінет Міністрів України мінюст

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