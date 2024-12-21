З'явилися супутникові знімки пляжів росії після аварії нафтових танкерів

В результаті аварії нафтових танкерів забруднено понад 50 км.

Внаслідок аварії нафтових танкерів біля Криму пляжі в Росії зазнали значного забруднення. Супутникові знімки, оприлюднені «Радіо Свобода», демонструють масштаби екологічної катастрофи.

На зображеннях, зроблених у січні 2024 року та 20 грудня 2024 року, чітко видно плями мазуту на пляжах Анапи та Витязевого, а також мішки, в яких збирають нафтові відходи. Водночас, за даними видання, мазут проникає через пластикові мішки назад у пісок через те, що не встигають вивозити зібрані залишки нафтопродуктів.

Після аварії двох танкерів у Керченській протоці, площа забруднення мазутом на Кубані збільшилася до 54 кілометрів, що суттєво вплинуло на екологію та туристичну привабливість регіону.

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