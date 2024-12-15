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У Керченській протоці сталася аварія двох російських танкерів — у море виливається більше 4 тисяч тонн мазуту

19:59, 15 грудня 2024
У Грінпіс попередили про можливу екологічну катастрофу через розлив мазуту у Керченській протоці.
У Керченській протоці сталася аварія двох російських танкерів — у море виливається більше 4 тисяч тонн мазуту
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15 грудня у Керченській протоці, що з'єднує Чорне та Азовське моря, сталася аварія двох російських танкерів, які потрапили в шторм. Це призвело до витоку більше 4 тисяч тонн мазуту в море.

«Грінпіс Україна» заявляє, що російська мілітаризація Чорного та Азовського морів призводить до нової екологічної катастрофи.

Вказується, що обидва танкери прямували з вантажем палива для російського флоту, а система визначення місцезнаходження морських суден була вимкнена вже 12 днів.

Як зазначає «Грінпіс», дані відстеження від 1 жовтня показують, що маршрут доставки починається з Волгограда і закінчується в Керченській протоці.

Керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великобританії Пол Джонстон заявив, що будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки.

«Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити. Вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти. Важкі залишкові нафтопродукти як мазут, як правило, спричиняють більш помітний вплив у тому числі на морську фауну. Якщо кораблі затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти і нафтопродуктів», — повідомив Джонстон.

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аварія Чорне море

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