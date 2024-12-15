В Керченском проливе произошла авария двух российских танкеров — в море выливается более 4 тысяч тонн мазута

В Гринпис предупредили о возможной экологической катастрофе из-за разлива мазута в Керченском проливе.

15 декабря в Керченском проливе, соединяющем Черное и Азовское моря, произошла авария двух попавших в шторм российских танкеров. Это привело к утечке более 4 тысяч тонн мазута в море.

«Гринпис Украина» заявляет, что российская милитаризация Черного и Азовского морей приводит к новой экологической катастрофе.

Указывается, что оба танкера следовали с грузом топлива для российского флота, а система определения местонахождение морских судов была выключена уже 12 дней.

Как отмечает Гринпис, данные отслеживания от 1 октября показывают, что маршрут доставки начинается с Волгограда и заканчивается в Керченском проливе.

Руководитель исследовательских лабораторий Greenpeace на базе Университета Эксетера в Великобритании Пол Джонстон заявил, что любой разлив нефти или нефтепродуктов в этих водах может иметь серьезные последствия.

«Если загрязнение вынесет на берег, это приведет к загрязнению береговой линии, которое будет очень тяжело очистить. Воздействие на окружающую среду будет зависеть от типа разлитой нефти. Тяжелые остаточные нефтепродукты как мазут, как правило, оказывают более заметное влияние в том числе на морскую фауну. Если корабли затонут, то существует вероятность длительного излияния нефти и нефтепродуктов», — сообщил Джонстон.

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