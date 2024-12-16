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Может ли юрлицо — единщик третьей группы оказывать финансовую помощь физлицу — разъяснение ГНС

08:30, 16 декабря 2024
Деятельность юрлица-единщика третьей группы по предоставлению финансовой помощи на постоянной основе может рассматриваться как предоставление финансовых услуг.
Может ли юрлицо — единщик третьей группы оказывать финансовую помощь физлицу — разъяснение ГНС
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Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области рассказало, может ли юридическое лицо – плательщик единого налога третьей группы оказывать финансовую помощь физическому лицу.

В статье 291 Налогового кодекса Украины определены виды деятельности, при осуществлении которых юридические лица не могут быть плательщиками единого налога третьей группы.

В частности, не могут быть плательщиками единого налога третьей группы субъекты хозяйствования, осуществляющие деятельность в сфере финансового посредничества, кроме деятельности в сфере страхования, осуществляемой страховыми агентами, определенными Законом Украины от 18 ноября 2021 № 1909-ІХ «О страховании» , сюрвейерами, аварийными комиссарами и аджастерами, определенными разделом III Налогового кодекса

Согласно подпункту 14.1.257 пункта 14.1 статьи 14 НКУ финансовая помощь – финансовая помощь, оказанная на безвозвратной или возвратной основе.

В частности, возвратная финансовая помощь – сумма средств, поступившая налогоплательщику в пользование по договору, который не предусматривает начисление процентов или предоставление других видов компенсаций в виде платы за пользование такими средствами, и обязательна к возврату.

В соответствии с Национальным классификатором Украины ДК 009:2010 «Классификация видов экономической деятельности», утвержденным приказом Госпотребстандарта Украины от 11.10.2010 № 457, предоставление финансовой помощи относится к коду 64 «Оказание финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения». Поэтому налогоплательщик, имеющий код 64 «Предоставление финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения» не может применять упрощенную систему налогообложения.

Учитывая указанное, предоставление финансовой помощи возвратному или безвозвратному физическому лицу не является деятельностью в сфере финансового посредничества, а следовательно, не противоречит требованиям статьи 291 Налогового кодекса.

В то же время деятельность юридического лица – плательщика единого налога третьей группы по предоставлению безвозвратной и возвратной финансовой помощи на постоянной основе может рассматриваться как предоставление финансовых услуг.

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