В Чехии не фиксируют увеличение количества вновь прибывших беженцев из Украины, как это ожидалось ранее

Чехия ожидала увеличения количества беженцев за декабрь и вторую половину ноября, учитывая усиление атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

В Чехии еще не регистрировали больше прибытия беженцев из Украины в связи с зимним сезоном, как это ожидалось. Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Чехии Вит Ракушан в эфире чешского телевидения.

По его словам, Чехия ожидала увеличения количества заявлений о предоставлении временной защиты от украинцев за декабрь и вторую половину ноября, учитывая усиление атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

«А оказалось, что их количество снизилось с 2000 в неделю, которые мы имели в октябре, до примерно 1700 в неделю», – добавил глава чешского МВД.

В то же время, он заверил, что ведомство продолжает пытаться поддерживать внутреннюю миграцию в Украине.

«Это значит, что люди, которые должны уехать из восточной части Украины, где действительно объективно идет война, должны иметь возможность переехать в западную часть Украины, которая логистически еще может это выдержать», – отметил министр.

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