У Чехії не фіксують збільшення кількості новоприбулих біженців з України, як це очікувалось раніше

Чехія очікувала збільшення кількості біженців за грудень і другу половину листопада з огляду на посилення атак на енергетичну інфраструктуру України.

У Чехії ще не реєстрували більшої кількості прибуття біженців з України у зв'язку із зимовим сезоном, як це очікувалось. Про це заявив очільник Міністерства внутрішніх справ Чехії Віт Ракушан в ефірі чеського телебачення.

За його словами, Чехія очікувала збільшення кількості заяв про надання тимчасового захисту від українців за грудень і другу половину листопада з огляду на посилення атак на енергетичну інфраструктуру України.

«А виявилося, що їхня кількість знизилася з 2000 на тиждень, які ми мали в жовтні, до приблизно 1700 на тиждень», – додав очільник чеського МВС.

Водночас він запевнив, що відомство продовжує намагатися підтримувати внутрішню міграцію в Україні.

«Це означає, що люди, які мають виїхати зі східної частини України, де справді об'єктивно триває війна, повинні мати можливість переїхати до західної частини України, яка логістично ще може це витримати», – зазначив міністр.

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