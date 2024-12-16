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Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій-реванш

07:36, 16 грудня 2024
Другий поєдинок між Усиком та Ф'юрі відбудеться 21 грудня.
Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій-реванш
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У суботу, 21 грудня, український чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик (22-0, 14 КО) проведе другий бій проти британця Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Реванш пройде на Kingdom Arena в столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.

Головний бій очікується у проміжку з 00:00 до 01:00 за київським часом.

Як відомо, перший бій боксерів відбувся у травні. Тоді Усик здобув перемогу роздільним рішенням суддів і став першим абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі з 1999 року.

Переможець другого бою вже не буде абсолютним чемпіоном світу. У реванші на коні стоятимуть титули WBC, WBA, WBO, окрім IBF. Цей пояс Усік добровільно звільнив, а зараз ним володіє Даніель Дюбуа.

В Україні другий бій боксерів транслюватиме медіасервіс MEGOGO.

Також став відомий розклад медіатижня поєдинку:

  • вівторок, 17 грудня, 19:00. Церемонія зустрічі боксерів.
  • середа, 18 грудня, 18:00. Відкриті тренування.
  • четвер, 19 грудня, 17:00. Фінальна пресконференція Усика та Ф'юрі.
  • п'ятниця, 20 грудня, 19:00. Церемонія зважування.

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Олександр Усик бокс

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