Усик – Фьюри: где и когда смотреть бой-реванш

Второй поединок между Усиком и Фьюри состоится 21 декабря.

В субботу, 21 декабря, украинский чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) проведет второй бой против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО).

Реванш пройдет на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде.

Главное сражение ожидается в промежутке с 00:00 до 01:00 по киевскому времени.

Как известно, первое сражение боксеров состоялось в мае. Тогда Усик одержал победу раздельным решением судей и стал первым абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе с 1999 года.

Победитель второго боя уже не будет абсолютным чемпионом мира. В реванше на лошади будут стоять титулы WBC, WBA, WBO, кроме IBF. Этот пояс Усик добровольно уволил, а теперь им владеет Даниэль Дюбуа.

В Украине второй бой боксеров будет транслировать медиасервис MEGOGO.

Также стало известно расписание медианедельного поединка:

вторник, 17 декабря, 19:00. Церемония встречи боксеров.

среда, 18 декабря, 18:00. Открытые тренировки.

четверг, 19 декабря, 17:00. Финальная пресс-конференция Усика и Фьюри.

пятница, 20 декабря, 19:00. Церемония взвешивания.

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