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Чи може юрособа — єдинник третьої групи надавати фінансову допомогу фізособі — роз’яснення ДПС

08:30, 16 грудня 2024
Діяльність юрособи-єдинника третьої групи з надання фінансової допомоги на постійній основі може розглядатися як надання фінансових послуг.
Чи може юрособа — єдинник третьої групи надавати фінансову допомогу фізособі — роз’яснення ДПС
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Головне управління ДПС в Івано-Франківській області розповіло, чи може юридична особа – платник єдиного податку третьої групи надавати фінансову допомогу фізичній особі.

У статті 291 Податкового кодексу України визначені види діяльності, за умови здійснення яких юридичні особи не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи. 

Зокрема, не можуть бути платниками єдиного податку третьої групи суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України від 18 листопада 2021 року № 1909-ІХ «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III Податкового кодексу. 

Згідно з підпунктом 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 ПКУ фінансова допомога – фінансова допомога, надана на безповоротній або поворотній основі.  

Зокрема, поворотна фінансова допомога – сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення. 

Відповідно до Національного класифікатора України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 № 457, надання фінансової допомоги належить до коду 64 «Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення». Тому, платник податку, який має код 64 «Надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення» не може застосовувати спрощену систему оподаткування. 

Враховуючи зазначене, надання фінансової допомоги поворотної або безповоротної фізичній особі не є діяльністю у сфері фінансового посередництва, а отже не суперечить вимогам статті 291 Податкового кодексу. 

Водночас, діяльність юридичної особи – платника єдиного податку третьої групи з надання безповоротної та поворотної фінансової допомоги на постійній основі може розглядатися як надання фінансових послуг. 

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