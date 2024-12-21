Вихід на пенсію без трудового стажу – що пропонує держава українцям

У 2025 році соціальна пенсія для українців без трудового стажу може зрости до 3000 грн.

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Для виходу на пенсію за віком в Україні громадяни повинні мати щонайменше 15 років страхового стажу. Якщо цього немає, вони можуть розраховувати на соціальну пенсію або державну допомогу.

Як повідомляє «24 Канал», для призначення пенсії українці повинні не лише досягти 60 років, але й мати відповідний трудовий стаж. Ті, хто працював неофіційно або не має потрібного стажу, можуть отримати соціальну пенсію.

Згідно з чинним законодавством, соціальна пенсія надається тим, хто досяг пенсійного віку, але не має необхідного стажу. Її розмір наразі дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, що втратили працездатність, що становить 2093 гривні. Однак у 2025 році ця сума може зрости до 2500–3000 гривень в залежності від економічної ситуації та рівня інфляції.

Крім того, громадяни, які не мають трудового стажу та додаткових джерел доходу, можуть звернутися до органів соцзахисту для отримання допомоги малозабезпеченим. Розмір цієї допомоги визначається індивідуально та залежить від сукупного доходу родини. Водночас соціальна пенсія не залежить від зарплати чи внесків до Пенсійного фонду.

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