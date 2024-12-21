Практика судів
  1. Суспільство
  2. / В Україні

Вихід на пенсію без трудового стажу – що пропонує держава українцям

22:29, 21 грудня 2024
У 2025 році соціальна пенсія для українців без трудового стажу може зрости до 3000 грн.
Вихід на пенсію без трудового стажу – що пропонує держава українцям
Фото: НСН
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для виходу на пенсію за віком в Україні громадяни повинні мати щонайменше 15 років страхового стажу. Якщо цього немає, вони можуть розраховувати на соціальну пенсію або державну допомогу.

Як повідомляє «24 Канал», для призначення пенсії українці повинні не лише досягти 60 років, але й мати відповідний трудовий стаж. Ті, хто працював неофіційно або не має потрібного стажу, можуть отримати соціальну пенсію.

Згідно з чинним законодавством, соціальна пенсія надається тим, хто досяг пенсійного віку, але не має необхідного стажу. Її розмір наразі дорівнює прожитковому мінімуму для осіб, що втратили працездатність, що становить 2093 гривні. Однак у 2025 році ця сума може зрости до 2500–3000 гривень в залежності від економічної ситуації та рівня інфляції.

Крім того, громадяни, які не мають трудового стажу та додаткових джерел доходу, можуть звернутися до органів соцзахисту для отримання допомоги малозабезпеченим. Розмір цієї допомоги визначається індивідуально та залежить від сукупного доходу родини. Водночас соціальна пенсія не залежить від зарплати чи внесків до Пенсійного фонду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

пенсія трудова книжка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кількість залікових балів для адвокатів при підвищенні кваліфікації буде залежати від складності лекцій

Зміни до Порядку підвищення професійного рівня адвокатів передбачають, що кількість балів за участь у заході, зокрема, прослуховуванні лекції, крім тривалості, тепер буде враховувати критерій складності.

П’ятирічний строк – це єдиний установлений строк, на який обирається керівник закладу вищої освіти – Верховний Суд

Верховний Суд висловився щодо порядку обчислення строку перебування особи на посаді ректора університету.

В Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про посадовців СБУ і розвідки – Рада ухвалила закон

У новому Реєстрі будуть також дані про членів родини військовослужбовців, у тому числі СБУ та розвідки, а створювати його будуть за кошти іноземних донорів.

Верховна Рада змінила підстави для відстрочки від мобілізації для доглядачів у рамках реформи МСЕК

Верховна Рада прийняла закон про реформу МСЕК, який передбачає зміни до закону про мобілізацію.

ТЦК не бачить у «Оберіг» броні, оформлені не через Дію: у Сухопутних військах відповіли на заяву члена комітету з нацбезпеки про мобілізацію заброньованих працівників

Член Комітету з питань національної безпеки Олександр Федієнко написав депутатське звернення з фактами мобілізації заброньованих працівників, але у Сухопутних військах заявили, що це «маніпуляція» і пояснили, чому ТЦК не бачить деякі «броні».

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду