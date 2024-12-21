Выход на пенсию без трудового стажа – что предлагает государство украинцам

В 2025 году социальная пенсия для украинцев без трудового стажа может вырасти до 3000 грн.

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Для выхода на пенсию по возрасту в Украине граждане должны иметь не менее 15 лет страхового стажа. Если этого нет, они могут рассчитывать на социальную пенсию или государственную помощь.

Как сообщает «24 Канал», для назначения пенсии украинцы должны не только достичь 60 лет, но и иметь соответствующий трудовой стаж. Те, кто работал неофициально или не имеет нужного стажа, могут получить социальную пенсию.

Согласно действующему законодательству, социальная пенсия предоставляется тем, кто достиг пенсионного возраста, но не имеет необходимого стажа. Ее размер сейчас равен прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность, что составляет 2093 гривны. Однако в 2025 году эта сумма может вырасти до 2500-3000 гривен в зависимости от экономической ситуации и уровня инфляции.

Кроме того, граждане, не имеющие трудового стажа и дополнительных источников дохода, могут обратиться в органы соцзащиты для получения помощи малообеспеченным. Размер этой помощи определяется индивидуально и зависит от совокупного дохода семьи. В то же время социальная пенсия не зависит от зарплаты или взносов в Пенсионный фонд.

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