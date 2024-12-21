В Одесской области в результате обгона произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек

В результате ДТП двое пострадавших.

На автодороге Одесса-Рени возле села Маяки произошло дорожно-транспортное происшествие, повлекшее затруднение движения транспорта. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Предварительно, по данным полиции, 60-летний водитель автомобиля «Hyundai», совершая маневр обгона рейсового автобуса «МАN», не убедился в безопасности движения, в результате чего столкнулся со встречным автомобилем «Ford», за рулем которого находился 56-летний мужчина. После удара автомобиль «Ford» отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автобусом.

В результате аварии водитель «Ford» и его 56-летняя пассажирка получили травмы и были госпитализированы. Другие участники ДТП не нуждались в медицинской помощи.

На месте происшествия работали правоохранители, включая патрульную полицию и следственно-оперативную группу Одесского районного управления полиции №2. После проведения проверки водителей на состояние опьянения и установления обстоятельств, событию будет дана правовая квалификация.

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