На Одещині в результаті обгону сталася ДТП за участі автобусаі двох легковиків

В результаті ДТП двоє постраждалих.

На автодорозі Одеса-Рені біля села Маяки сталося дорожньо-транспортне пригода, що спричинило ускладнення руху транспорту. Про це повідомила поліція Одеської області.

Попередньо, за даними поліції, 60-річний водій автомобіля «Hyundai», здійснюючи маневр обгону рейсового автобуса «МАN», не переконався у безпеці руху, внаслідок чого зіткнувся з зустрічним автомобілем «Ford», за кермом якого перебував 56-річний чоловік. Після удару автомобіль «Ford» відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з автобусом.

Внаслідок аварії водій «Ford» та його 56-річна пасажирка отримали травми та були госпіталізовані. Інші учасники ДТП не потребували медичної допомоги.

На місці події працювали правоохоронці, включаючи патрульну поліцію та слідчо-оперативну групу Одеського районного управління поліції №2. Після проведення перевірки водіїв на стан сп’яніння та встановлення обставин, події буде надана правова кваліфікація.

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