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Україна вперше здійснила атаку лише за допомогою роботів і дронів

18:27, 21 грудня 2024
Україна застосувала UGV та FPV-дрони для знищення російських позицій.
Україна вперше здійснила атаку лише за допомогою роботів і дронів
Фото: radiosvoboda
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Українські військові здійснили першу наземну атаку, використовуючи виключно безпілотні наземні транспортні засоби (UGV) та FPV-дрони. Це підкреслює зусилля України щодо впровадження технологічних інновацій у військових операціях, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Згідно зі звітом, речник однієї з бригад, що діє на Харківському напрямку, заявив про успішну операцію поблизу Липців. Під час атаки було знищено позиції російських військ. Дата проведення операції залишається невідомою.

Для виконання завдання українська армія використала десятки UGV, обладнаних кулеметами, а також роботизовані системи для встановлення та розмінування мін на ворожих позиціях.

Аналітики ISW відзначили, що Україна продовжує зосереджуватись на технологічних інноваціях, щоб компенсувати обмеження у людських ресурсах. Це кардинально відрізняється від стратегії Росії, яка часто йде на значні втрати заради мінімальних територіальних досягнень.

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