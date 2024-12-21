Украина впервые осуществила атаку только с помощью роботов и дронов

Украина применила UGV и FPV-дроны для уничтожения российских позиций.

Фото: radiosvoboda

Украинские военные совершили первую наземную атаку, используя исключительно беспилотные наземные транспортные средства (UGV) и FPV-дроны. Это подчеркивает усилия Украины по внедрению технологических инноваций в военных операциях, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Согласно отчету, представитель одной из бригад, действующей на Харьковском направлении, заявил об успешной операции вблизи Липцов. Во время атаки были уничтожены позиции российских войск. Дата проведения операции остается неизвестной.

Для выполнения задачи украинская армия использовала десятки UGV, оборудованных пулеметами, а также роботизированные системы для установки и разминирования мин на вражеских позициях.

Аналитики ISW отметили, что Украина продолжает сосредотачиваться на технологических инновациях, чтобы компенсировать ограничения в человеческих ресурсах. Это кардинально отличается от стратегии России, которая часто идет на значительные потери ради минимальных территориальных достижений.

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