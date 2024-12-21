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Бывшая королевская семья Греции признала республику и подала заявление на гражданство

20:19, 21 декабря 2024
Экс-монархи Греции отказались от титулов и подали заявки на греческое гражданство.
Бывшая королевская семья Греции признала республику и подала заявление на гражданство
Фото: The Guardian
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Члены бывшей королевской семьи Греции официально признали республиканскую систему правления страны и подали заявление на получение греческого гражданства. Об этом сообщает The Guardian.

В 1994 году покойного короля Константина II и его семью лишили греческого гражданства из-за спора с правительством относительно бывшей королевской собственности и отказа от претензий на престол.

Сейчас члены семьи подписали заявление о признании республиканского правительства и выбрали новую фамилию - Де Грес, что означает «Греция» на французском. Однако этот шаг вызвал возмущение среди левых политиков. В Социалистической партии заявили, что выбор такой фамилии может создать путаницу, несмотря на отказ семьи от титулов и претензий.

По данным СМИ, десять человек из бывшей королевской семьи, в том числе пятеро детей Константина II - Алексия, Павлос, Николаос, Теодор и Филиппос, а также пятеро его внуков, подали заявки на гражданство.

Греческая монархия была официально отменена на референдуме в 1974 году, когда большинство граждан поддержали республиканскую конституцию после падения военной диктатуры. Семья десятилетиями жила в изгнании, а Константин вернулся в страну только в 2004 году как частное лицо.

Официальное решение о предоставлении гражданства должно быть опубликовано в правительственном бюллетене, после чего семья сможет подать документы на получение греческих паспортов.

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гражданство Греция

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