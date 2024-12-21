Практика судов
  1. В Украине

Как получить информацию об аресте счетов – разъяснение от Минюста

20:55, 21 декабря 2024
Минюст ответил на вопросы об аресте счетов и исполнительных производствах.
Как получить информацию об аресте счетов – разъяснение от Минюста
Фото: news.dtkt.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины подготовило ответы на самые распространенные вопросы граждан, которые обращаются в систему бесплатной правовой помощи (БПП). Основное внимание сосредоточено на вопросах ареста банковских счетов, функционировании исполнительных производств и доступе к информации.

Как узнать об аресте счета без онлайн-доступа?

Граждане могут получить информацию об аресте счета в банковском учреждении, где открыт счет, или в отделе государственной исполнительной службы (ГИС), или у частного исполнителя, на исполнении которого находится соответствующее производство.

Что делать для снятия ареста со счета, если реестры не работают?

В случае уплаты полной суммы задолженности исполнитель выдает бумажное постановление о снятии ареста. Это постановление передается в банк для прекращения блокировки средств.

Можно ли подать документы для открытия исполнительного производства?

Да, документы можно подавать. Однако пока открываются только те производства, которые подлежат немедленному исполнению. Другие исполнительные документы будут рассмотрены после восстановления работы реестров.

Минюст отмечает, что вопросы функционирования исполнительной системы остаются актуальными, и гражданам советуют обращаться за консультациями к специалистам системы БПП.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

арест Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пятилетний срок – это единственный установленный срок, на который избирается руководитель учреждения высшего образования – Верховный Суд

Верховный Суд высказался о порядке исчисления срока пребывания лица в должности ректора университета.

В Украине создадут Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о должностных лицах СБУ и разведки – Рада приняла закон

В новом Реестре будут также данные о членах семьи военнослужащих, в том числе СБУ и разведки, а создавать его будут за счет иностранных доноров.

Верховная Рада изменила основания для отсрочки от мобилизации для смотрителей в рамках реформы МСЭК

Верховная Рада приняла закон о реформе МСЭК, предусматривающий изменения в закон о мобилизации.

ТЦК не видит в «Обереге» брони, оформленные не через Дию: в Сухопутных войсках ответили на заявление члена комитета по нацбезопасности о мобилизации забронированных работников

Член Комитета по национальной безопасности Александр Федиенко написал депутатское обращение с фактами мобилизации забронированных работников, но в Сухопутных войсках заявили, что это «манипуляция» и объяснили, почему ТЦК не видит некоторые «брони».

Нотариусы продолжат удостоверять завещания, доверенности и подлинность подписи на документах, в том числе на согласии родителей на выезд ребенка за границу – разъяснение Минюста

Территориальные органы Министерства юстиции не должны применять меры воздействия, установленные законодательством, к нотариусам за несвоевременное внесение или невнесение сведений о расходовании бланков в Единый реестр – разъяснение Минюста.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Єгорова
    Наталія Єгорова
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Олег Білостоцький
    Олег Білостоцький
    суддя Одеського окружного адміністративного суду