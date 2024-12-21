Как получить информацию об аресте счетов – разъяснение от Минюста

Минюст ответил на вопросы об аресте счетов и исполнительных производствах.

Фото: news.dtkt.ua

Министерство юстиции Украины подготовило ответы на самые распространенные вопросы граждан, которые обращаются в систему бесплатной правовой помощи (БПП). Основное внимание сосредоточено на вопросах ареста банковских счетов, функционировании исполнительных производств и доступе к информации.

Как узнать об аресте счета без онлайн-доступа?

Граждане могут получить информацию об аресте счета в банковском учреждении, где открыт счет, или в отделе государственной исполнительной службы (ГИС), или у частного исполнителя, на исполнении которого находится соответствующее производство.

Что делать для снятия ареста со счета, если реестры не работают?

В случае уплаты полной суммы задолженности исполнитель выдает бумажное постановление о снятии ареста. Это постановление передается в банк для прекращения блокировки средств.

Можно ли подать документы для открытия исполнительного производства?

Да, документы можно подавать. Однако пока открываются только те производства, которые подлежат немедленному исполнению. Другие исполнительные документы будут рассмотрены после восстановления работы реестров.

Минюст отмечает, что вопросы функционирования исполнительной системы остаются актуальными, и гражданам советуют обращаться за консультациями к специалистам системы БПП.

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