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Украинцы с 2025 года будут платить за въезд в Европу – что меняется в правилах пересечения границы

15:14, 21 декабря 2024
Какие новые правила пересечения границы для украинцев будут действовать в 2025 году.
Украинцы с 2025 года будут платить за въезд в Европу – что меняется в правилах пересечения границы
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С 2025 года уже будут работать новые системы пересечения границы EES и ETIAS.

EES – это инновационная автоматизированная система учета въезда и выезда из Шенгенской зоны. Она будет введена не только в странах-членах ЕС, но и в государствах, входящих в Шенгенское соглашение, таких как Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Для Кипра и Ирландии, являющихся частью ЕС, сделано исключение – эти страны не присоединятся к системе EES.

Как сообщает Kyiv Post, новая система позволит отказаться от традиционного паспортного контроля с проставлением штампов. В то же время процесс регистрации путешественников автоматизирует через терминалы самообслуживания, подобные тем, которые уже используются в аэропортах для проверки посадочных талонов.

Механизм въезда из Украины в Европу будет регулироваться не только системой EES, но и ETIAS. Ожидается, что система ETIAS заработает примерно через полгода после ввода Entry/Exit System, то есть весной 2025 года.

По информации Европейского Союза, ETIAS является разрешением на поездку для граждан стран, имеющих безвизовый режим с ЕС. Поскольку Украина входит в этот перечень, граждане Украины также будут обязаны получить такое разрешение.

Для получения ETIAS необходимо выполнить следующие шаги:

  • Заполнить онлайн-анкету на официальном сайте или в приложении ETIAS.
  • Уплатить сбор в размере 7 евро.
  • Дождаться подтверждения заявки.
  • Получить электронное письмо с разрешением.
  • Проверить корректность личных данных, поскольку ошибки могут стать причиной отказа на границе.

Разрешение будет действительным в течение трех лет или до истечения срока действия вашего загранпаспорта. В случае замены паспорта потребуется получить новое разрешение.

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