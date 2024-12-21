Українці із 2025 року платитимуть за в'їзд до Європи – що змінюється у правилах перетину кордону

Які нові правила перетину кордону для українців будуть діяти у 2025 році.

З 2025 року вже будуть працювати нові системи перетину кордону EES та ETIAS.

EES – це інноваційна автоматизована система обліку в’їзду та виїзду з Шенгенської зони. Вона буде запроваджена не лише в країнах-членах ЄС, а й у державах, що входять до Шенгенської угоди, таких як Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія. Для Кіпру та Ірландії, які є частиною ЄС, зроблено виняток – ці країни не приєднаються до системи EES.

Як повідомляє «Kyiv Post», нова система дозволить відмовитися від традиційного паспортного контролю з проставлянням штампів. Натомість процес реєстрації мандрівників автоматизують через термінали самообслуговування, подібні до тих, які вже використовуються в аеропортах для перевірки посадкових талонів.

Механізм в’їзду з України до Європи буде регулюватися не лише системою EES, а й ETIAS. Очікується, що система ETIAS запрацює приблизно за пів року після введення Entry/Exit System, тобто навесні 2025 року.

За інформацією Європейського Союзу, ETIAS є дозволом на подорож для громадян країн, які мають безвізовий режим із ЄС. Оскільки Україна входить до цього переліку, громадяни України також будуть зобов’язані отримати такий дозвіл.

Для отримання ETIAS потрібно виконати такі кроки:

Заповнити онлайн-анкету на офіційному сайті або в додатку ETIAS.

Сплатити збір у розмірі 7 євро.

Дочекатися підтвердження заявки.

Отримати електронний лист із дозволом.

Перевірити коректність особистих даних, оскільки помилки можуть стати причиною відмови на кордоні.

Дозвіл буде дійсний протягом трьох років або до завершення терміну дії вашого закордонного паспорта. У разі заміни паспорта потрібно буде отримати новий дозвіл.

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